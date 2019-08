Poupado, Everton é principal ausência no Grêmio para jogo contra o Athletico-PR

23/08/2019 | 15:45



Everton é a ausência mais impactante na lista de relacionados do Grêmio para a partida deste sábado, às 17 horas, em casa, contra o Athletico-PR, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não ficava de fora de uma lista de relacionados do time para uma partida desde a paralisação dos torneios no País por causa da disputa da Copa América em solo nacional.

Após o jogo da última terça-feira diante do Palmeiras, pelas quartas de final da Copa Libertadores, o atacante realizou apenas treinamentos físicos, separado do restante do grupo, e será poupado pelo técnico Renato Gaúcho no duelo em Porto Alegre. A ideia é preservar o jogador para o confronto de volta contra os paulistas pelo torneio continental, a ser realizado na próxima terça-feira em São Paulo.

Em coletiva na manhã desta sexta-feira, após o último treino antes do compromisso deste sábado, o atacante Pepê, que deve atuar desde o começo diante do Athletico, comentou sobre rumores da saída do colega para o futebol europeu. "Sabemos da qualidade do Everton, é um jogador de seleção brasileira, um dos melhores do Brasil. Então a gente brinca que vai chegar proposta para ele logo. Mas sabemos que ter ele no grupo é fundamental", afirmou.

Já o volante Rômulo, que também concedeu entrevista na manhã desta sexta no clube, lembrou da importância do próximo jogo para o time, que não vence há cinco jogos na competição e já começa a sentir a necessidade de bons resultados. "Não chega a ser pressão, mas a cobrança entre nós mesmos é muito grande. Sabemos que no Brasileiro falta um algo a mais, e a gente se cobra bastante", disse o jogador de contenção.

Apenas em 13.º na tabela de classificação da Série A, com 18 pontos, quatro a menos do que tem o seu adversário deste sábado, que está em oitavo, o Grêmio disponibilizará apenas três atletas considerados titulares: Leonardo, Alisson e Matheus Henrique.

Por outro lado, quem está de volta é o volante Michel. Relacionado para o jogo ante os paranaenses, ele se recuperou de uma artroscopia no joelho esquerdo e não atua desde 12 de junho, quando ajudou a sua equipe a derrotar o Botafogo, no Rio. Nesta sexta, o atleta participou de uma atividade tática com portões fechados comandada por Renato Gaúcho.

O provável time que deve ir a campo neste sábado na Arena do Grêmio deve ser escalado com: Julio César; Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba (Darlan); Rômulo, Thaciano, Luan, Luciano e Pepê; Diego Tardelli.