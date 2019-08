Robert Downey Jr. e Tom Holland se encontram em meio à polêmica dos filmes do Homem-Aranha

23/08/2019 | 15:10



Tom Holland publicou uma série de fotos fofíssimas em seu perfil no Instagram! O ator se encontrou com Robert Downey Jr. e os dois fizeram diversas selfies divertidas, incluindo uma onde eles seguram os bonequinhos de seus personagens, Homem-Aranha e Homem de Ferro. Talvez para demonstrar apoio, Downey apareceu agarrando a action figure de Peter Parker, em meio à polêmica de que os filmes do Amigão da Vizinhança irão deixar o MCU por uma briga entre a Sony e a Disney.

Nós conseguimos, Sr. Stark!, escreveu Holland na legenda, fazendo uma referência à franquia dos Vingadores.

Além disso, surgiram rumores de que o intérprete do Homem-Aranha teria deixado de seguir a Sony Pictures nas redes sociais. Entretanto, de acordo com o site Comic Book, isso não passa de uma mentira. Aparentemente, Holland nunca nem chegou a dar follow nas contas da Sony, tornando impossível esse gesto de dar o unfollow na empresa. Além disso, o artista ainda não se pronunciou sobre a confusão envolvendo o destino de seu personagem, então não faria muito sentido ele se manifestar através de curtidas e segue-não segue de Instagram, né?