Luísa Sonza rebate críticas sobre seu clipe Fazendo Assim: Vocês que criticam são viciados em bunda

23/08/2019 | 15:10



Luisa Sonza lançou seu novo clipe de Fazendo Assim, na manhã da última quinta-feira, dia 22. Apesar do sucesso do clipe que conta com mais de 1,4 milhões de visualizações em 24 horas de lançamento, alguns comentários decepcionaram a cantora, e ela foi pro seu stories do Instagram desabafar.

Em Fazendo Assim, Luisa colocou mesmo seu corpo pra jogo e teve cenas com closes no seu corpo e roupas mínimas. Mas algumas pessoas não curtiram tanta exposição e reclamaram nas redes.

Meu Deus, cadê o respeito com o Whinderson? Olha o bico do peito aparecendo!, comentou uma seguidora.

Ainda bem que novamente ela apelou mostrando o corpo pois se não ninguém queria ver o clipe dela.

O clipe novo da Luisa Sonza tá mostrando mais do que a foto dela que tinha vazado, acho que ela deveria fazer um B.O., alfinetou outro.

Nos stories do seu Instagram, Luísa falou sobre esses comentários:

- Vocês que criticam são viciados em bunda, amam ver uma bunda, amam criticar uma bunda, tentam diminuir uma pessoa por causa da bunda. Mas é só colocar uma bunda na frente que a galera hipnotiza.

E finalizou:

- Minha bunda deve ser muito bonita, porque a galera para na bunda e fica. Pode postar clipe com a mãe e com vó, que viu só a bunda. Então gente, vamos parar te ter preconceito com a bunda, vamos parar de nos hipnotizar pela bunda e começar a olhar além.