Thiago Carpini aposta em reabilitação do Guarani: 'Ainda não estamos rebaixados'

23/08/2019 | 14:45



Thiago Carpini encarou os microfones com naturalidade e não fugiu das perguntas na primeira entrevista coletiva como treinador interino do Guarani. Auxiliar fixo permanente, o ex-zagueiro será responsável por dirigir o time bugrino neste domingo diante do América-MG, às 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em duelo válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar da situação caótica vivido pelo clube de Campinas (SP) no torneio nacional - lanterna com apenas 13 pontos -, Carpini mostrou enorme confiança na reabilitação. "Quando cheguei aqui na parada da Copa América, era a oitava rodada. Estamos encerrando o turno ainda no rebaixamento. Não há como adiar a reação. Ela tem de ser imediata. Tenho certeza de que é possível recuperar", assegurou.

"A situação é ruim e horrível. É o pior cenário, mas não há nada perdido. Muita água vai passar debaixo da ponte. Creio na reação, é um grupo trabalhador. Acredito em uma resposta já no domingo. Não sei se vamos trazer um ou três pontos. A derrota não passa pela nossa cabeça", completou o interino.

TREINO - Com apenas dois treinamentos antes do embarque à capital mineira, Thiago Carpini não confirmou a escalação, mas garantiu mudanças em relação aos últimos jogos - por suspensão, o zagueiro Luiz Gustavo e o volante Ricardinho são desfalques confirmados.

"A gente vinha jogando num padrão há nove jogos. As coisas não têm acontecido. É um esquema que eu gosto (dois meias armadores). Quando a situação não é boa, o mais simples com possível, o arroz com feijão bem feitinho, também é bom. Na medida do possível, coloco o temperinho", revelou.

"A ideia é ter mais a bola, já que temos dois atletas de lado no 4-2-3-1. Se as peças não têm conseguido atingir o objetivo, quebra de marcação, drible e enfrentamento, vamos encher o meio-campo, ficar com a posse, controlar o jogo e, aos poucos, tentar soltar alguma coisa", finalizou Carpini.

Um provável Guarani contra o América-MG tem Klever; Bruno Souza, Bruno Lima, Diego Giaretta e Thallyson (Bidu); Deivid, Igor Henrique, Arthur Rezende e Bady; Davó e Michel Douglas.