Jesus Sangalo, irmão de Ivete Sangalo, está em coma induzido após passar por cirurgia de emergência

23/08/2019 | 14:11



Jesus Sangalo, irmão de Ivete Sangalo, está em coma induzido desde a última quinta-feira, dia 22, após passar por uma cirurgia de emergência. Aos 54 anos de idade, ele está internado em um hospital de Salvador, na Bahia, segundo informações do colunista Leo Dias.

Antes, o empresário já teria ficado internado, por cerca de 30 dias, e havia recebido alta no dia 17 de agosto.

O que se sabe é que, cinco anos atrás, Jesus passou por uma cirurgia bariátrica e, desde então, teve algumas complicações de saúde, chegando a ser internado algumas vezes. Em outubro de 2018, por exemplo, ele esteve internado na UTI do Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador, com um quadro de septicemia e teve uma intercorrência.

Irmão da jurada do The Voice Brasil, ambos não são tão próximos mais, desde 2011, quando Jesus foi afastado da empresa Caco de Telha, que agenciava a carreira da cantora. Ainda segundo Leo Dias, rumores indicavam que ele havia desviado dinheiro, mas chegou a negar as acusações em algumas entrevistas.