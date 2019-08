Após 14 anos, exploradores filmam restos do Titanic em impressionante estado de deterioração

23/08/2019 | 14:11



Uma nova expedição submarina, chamada Expedição Five Deeps, capturou novas imagens do navio Titanic, que afundou em 1912 após colidir contra um iceberg. Segundo a agência de imagens Reuters, a excursão científica percorrerá os cinco oceanos do planeta Terra, mas já explorou parte de onde o navio britânico está naufragado, no Oceano Atlântico, a cerca de 650 quilômetros da costa de Terra Nova, no Canadá. São as primeiras imagens em alta resolução do Titanic em 14 anos.

A empresa responsável pela exploração é a Atlantic Productions, que já forneceu materiais para o canal Discovery Channel. Em reportagem, o explorador Victor Vescovo falou sobre o grande achado:

- Primeiras impressões: é grande. É um grande destroço. Não estava totalmente preparado para o quão grande era. E quando apareceu no sonar, realmente se destacou. Foi simplesmente extraordinário vê-lo todo. E o momento mais assombroso foi quando fui para o lado do Titanic e as luzes brilhantes do submersível, pela primeira vez, refletiram em um portal e desapareceram. Era como se o navio estivesse piscando para mim. Foi realmente incrível.

O levantamento das imagens será utilizado para a criação de modelos 3D para uso em plataformas de realidade virtual e aumentada. Legal, né?

O Titanic deixou o porto de Southampton, na Inglaterra, no dia 10 de abril de 1912. No dia 15 de abril, por volta das 23:40 da noite, o transatlântico se chocou contra um iceberg e naufragou em sua viagem inaugural, provocando a morte de 1.517 pessoas. A história da embarcação inspirou o filme Titanic, de 1998, protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.