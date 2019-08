Ana Hickmann fala sobre o julgamento do cunhado: - Na minha família não existe bandido

23/08/2019 | 14:10



Anna Hickmann abriu o jogo sobre tudo o que pensa a respeito do julgamento do cunhado, Gustavo Corrêa. Ele está sendo investigado após matar um homem, em 2016, quando estava defendendo a apresentadora e a esposa, quando um fã da loira invadiu o quarto de hotel em que os três estavam e tentou matar a ex-modelo, mas acabou levando três tiros na nuca - disparados por Gustavo.

A apresentadora disse em entrevista ao TV Fama, da Rede TV!, que continua acreditando na inocência do cunhado, ao contrário do que alega um promotor, que disse ter havido excesso de violência no ato de defesa. Ela completou que toda a família dela se entristece com o fato de estarem tendo que brigar judicialmente sobre o assunto:

- Eu tenho que certeza que vamos sair de lá da mesma forma que saímos da primeira audiência. Na minha família não existe bandido, somos uma família de trabalhadores. É muito difícil de acreditar que alguém tem coragem de olhar para pessoas que foram vítimas e dizer que a gente que é bandido, os papéis se invertem. Isso não está certo, isso entristece demais e continua mexendo em uma ferida que até hoje a gente trabalha para superar. Sinto muito, a gente nunca pediu para alguém entrar no quatro, fazer roleta russa com a minha cabeça e atirar contra a nossa família. O que aconteceu lá, eu deixo bem claro sempre, a gente defendeu a própria vida.

Ana ainda contou que nunca será capaz de esquecer o que aconteceu naquele quarto de hotel e disse que a ferida jamais será apagada.