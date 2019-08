Em vídeo fofo, Camilla Camargo exibe o rostinho do filho, Joaquim, pela primeira vez

23/08/2019 | 14:11



Camilla Camargo encantou os seus seguidores do Instagram na tarde desta sexta-feira, dia 22. A atriz celebrou um mês de vida do filho, Joaquim, com um vídeo fofíssimo do pequeno, onde exibe o rostinho do bebê pela primeira vez. Além das imagens, Camilla fez uma declaração daquelas a Joaquim e ao marido, o diretor de TV Leonardo Lessa Lopes. Veja:

1 mês, já faz um mês que minha vida se transformou por completo, um mês que estou mergulhada num turbilhão de emoções, sentimentos e tomada da mais linda forma de amor que já conheci. Joaquim, meu piquitico, piriquitinho, Joca, Quim, meu amor maior. 24 horas do meu dia é pra você, por você, pra te zelar, te acalentar, e isso aquece meu coração de uma forma que você nem imagina. Ser sua mãe foi o maior presente que Deus me deu e acho que nunca poderei agradecer a Deus o suficiente. Como é bom amar você, como amo cuidar de você, estabelecer esse nosso elo, ver você se transformando a cada dia e olhar nos seus olhos e ver ali o que eu sempre sonhei. Obrigada meu filho, sua vida veio pra preencher meu coração de um jeito que só você preencheria. Obrigada também meu amor @leonardolessalopes, sem você nada disso existiria e hoje me apaixono ainda mais a cada dia por você ao ver diariamente esse pai lindo que você é.

Que lindo, não é?