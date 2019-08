SulAmérica vende operação de automóveis e ramos elementares para Allianz

23/08/2019 | 13:59



A SulAmérica anunciou a venda da operação de automóveis e ramos elementares (que garantem perdas, danos ou responsabilidades sobre objetos ou pessoas, excluídos os seguros de vida) para a Allianz Seguros, por R$ 3 bilhões.

O valor da transação, conforme fato relevante divulgado pela empresa, foi estabelecido com base em um patrimônio líquido de R$ 700 milhões na recém-formada companhia a ser estruturada especificamente para o propósito da transação e está sujeito a ajustes.

Até a conclusão da transação, que depende, entre outras condições, da aprovação prévia dos órgãos reguladores e anticoncorrenciais, as partes continuarão a conduzir seus negócios de forma independente.

As negociações com a Allianz começaram em julho, com uma oferta indicativa e não vinculante para a aquisição dessa operação.

No comunicado, a empresa afirma que a transação reforça seu posicionamento estratégico "concentrado nos segmentos de saúde, odontologia, vida e previdência", além da operação de gestão de ativos, representando todas estas operações combinadas cerca de 85% do faturamento consolidado do grupo no primeiro semestre.