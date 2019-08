YouTube Music: app agora tem integração com Waze

Da Redação



23/08/2019 | 12:48

O app de trânsito Waze agora tem integação com o YouTube Music. Agora, é possível ouvir e controlar músicas da plataforma musical dentro da interface do GPS.

Lançado originalmente em outubro de 2018, o serviço de player de áudio do Waze tem parceria com plataformas que oferecem músicas, podcasts, audiolivros, notícias. Motoristas podem ouvir o que desejarem no app de mapas simultaneamente com as orientações e alertas de trânsito.

Aos assinantes do YouTube Music Premium, basta abrir o aplicativo do Waze e tocar no ícone da nota musical para selecionar o YouTube Music como seu player de áudio.

O player do Waze foi lançado inicialmente com sete parceiros: Deezer, iHeartRadio, NPR, Pandora, Scribd, Stitcher e TuneIn, que se juntou ao Spotify, disponível no app de trânsito desde março de 2017. A plataforma de navegação também incluiu também Audiobooks.com, Radio.com, Castbox e NRJ Radio, que integraram suas experiências de áudio usando o Kit de Áudio Waze.