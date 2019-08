Revisões do Nissan Leaf custam 30% a menos que as de um carro a combustão

Da Redação, com assessoria



23/08/2019 | 12:18

Além de ser um veículo zero emissões, o Nissan Leaf pode ser mais econômico que um modelo convencional na hora da manutenção. Somadas as revisões obrigatórias feitas na rede autorizada da marca até os 60 mil km, o elétrico totaliza um valor bem mais baixo que um veículo movido a combustão. Em todas essas seis revisões, o proprietário desembolsará R$ 2.404 (com mão de obra inclusa em todas), que é pelo menos 30% menor em relação a carros movidos a combustão de porte médio.

Revisões do Nissan Leaf

Como é um carro que não tem as engrenagens comuns de um veículo movido a combustão, o Leaf tem uma manutenção diferenciada, que inclui a inspeção das portas de carregamento e dos rotores e um relatório do uso da bateria. Claro que itens importantes para qualquer tipo de veículo também são revisados, como pastilhas e componentes do freio (para folgas, curso e operações livres), fechaduras, sistema de suspensão, dobradiças e trincos.

Em algumas das revisões são trocados itens como filtro de ar-condicionado e fluído de freio e são feitas inspeções e verificações de sistemas do veículo.

