Ela cresceu! Ex-Chiquititas aparece sensual em foto da nova temporada do De Férias Com o Ex

Na última quinta-feira, dia 22, a MTV divulgou a lista dos participantes do reality show De Férias Com o Ex Brasil. A nova temporada do programa tem no elenco algumas celebridades já conhecidas da TV e da internet, como o influenciador digital Leo Picon, a cantora MC Rebecca, a ex-BBB Hana Khalil e a ex-integrante Any Borges. Entretanto, um dos nomes publicados impressionou o público, já que se trata de uma atriz da novela Chiquititas, exibida no SBT entre 2013 e 2015. Cinthia Cruz, que interpretou Cris na trama infantil, apareceu sensual em uma foto de divulgação do reality e deixou muita gente surpresa com o fato dela ter crescido e se tornado um mulherão! Quem iria imaginar, hein?

No Twitter, diversos internautas comentaram a presença de Cinthia na atração, como você pode ver abaixo:

O que que a Cinthia Cruz tá fazendo no DFCX???? Sério, eu não tenho estrutura para ver as Chiquititas transando.

Chocada que a Cinthia Cruz está no #DeFeriasComOExbrasil, imagina essa menina na suíte master. EU NÃO ESTOU PREPARADA PARA ISSO!

Como assim a Cinthia Cruz tá no De Férias Com ex????? Eu assistia ela em Chiquititas dias desses.

Alguém liga pra Carol e avisa que a menina fugiu do orfanato para ir pra programa de TV.

Vale lembrar que, atualmente, Cinthia está com 19 anos de idade. Nos Stories, ela falou um pouquinho sobre ter aceitado participar do reality - e rebateu todos os comentários ofensivos:

Pessoal, fiquem calmos e tranquilos porque esta é uma versão diferente, bem diferente, e eu não faria nada se não fosse legal pra mim. Relaxem porque está tudo sob controle. E sinceramente, gostaria que vocês tivessem mais respeito e carinho. Tem pessoas sem noção que acham que podem falar o que quiser, mas lembrem-se, você não pode falar o que quiser porque tem consequências disso. Estamos lendo tudo.

