Filha de Nelson Gonçalves e rainha da noite de São Paulo, Lilian Gonçalves revela ter comprado joias de Hebe Camargo

23/08/2019 | 12:10



Pedro Bial recebeu em seu programa na noite da última quinta-feira, dia 22, Lilian Gonçalves, filha do cantor Nelson Gonçalves e considerada a Rainha da Noite de São Paulo por causa de seus bares no centro da cidade. Para a ocasião, Lilian surgiu com um look para lá de ousado e chamou a atenção do apresentador.

- Eu não posso deixar de comentar sobre seu modelito e suas joias...,comentou Bial.

A loira, então, revelou que suas joias eram de Hebe Camargo:

- Eu tinha fascinação pela Hebe Camargo, nosso grande patrimônio da televisão brasileira e essas joias pertenciam à ela. Eu tive a oportunidade de adquirir porque eu tinha certeza que a Hebe queria que ficasse comigo, contou.

Em seguida, ela explicou que possui outros acessórios da apresentadora, que morreu em setembro de 2012:

- Tinha três mulheres ricas disputando essas joias e o filho da Hebe, Marcelo, sonhou que a mãe dele pediu para que ficasse comigo. Então, falei: é minha. Eu tenho outras já dela, tenho uma coleção bem grande da Hebe.

Nelson, claro, também foi assunto da entrevista e Lilian contou que só descobriu que seu pai era um cantor famoso quando já morava em São Paulo. Sua mãe deixou um bilhete contando a verdade sobre seu pai biológico:

- Todos os minutos ela falava: minha filha, eu tenho algo para te contar, você é filha de uma pessoa famosa, de um cantor famoso. Eu nem ligava, porque eu tinha tanta garra, tanta vontade de trabalhar que para mim não importava. Eu não queria nem ouvir. Como eu não ligava, ela deixou um bilhete: minha filha, você é filha do cantor Nelson Gonçalves. Eu peguei o bilhete, amassei, joguei fora e um belo dia, passou-se anos, vi o Nelson Gonçalves em um programa com aquela importância toda, aquele cantor maravilhoso, eu pensei que eu era a cara dele e falei: acho que esse cara é meu pai mesmo. Tive uma história linda com ele, pouco tempo. E hoje eu sou responsável, ao lado da minha irmã, de elevar o nome de Nelson Gonçalves para a eternidade.