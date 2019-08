A complexidade do saneamento

Do Diário do Grande ABC



23/08/2019



O Congresso tem a grande missão de dar rumo certo para o saneamento brasileiro. A complexidade do tema faz muitas vezes importantes autoridades adotarem posições que só ajudam a emperrar o avanço da infraestrutura no setor. A Lei 11.445/07 foi suspiro de otimismo com a criação de marco regulatório essencial para o desenvolvimento do setor no País e, após seis anos, em dezembro 2013, por meio do Plansab (Plano Nacional de Saneamento Básico). A legislação estabeleceu que os municípios deveriam produzir seus próprios planos com o objetivo de universalizar serviços de abastecimento de água e saneamento até 2033.

O novo marco regulatório foi criado com o intuito de estabelecer diretrizes para o setor, trazendo regras e introduzindo conjunto de instrumentos de gestão como a regulação e o planejamento com o objetivo de melhorar a eficiência das empresas operadoras e alcançar a universalização dos serviços de abastecimento e saneamento básico. Infelizmente, o saneamento básico não se transformou em política pública do País capaz de ter continuidade, independentemente do governo de plantão.

O assunto precisa de amplo debate, com a participação de todos os segmentos que trabalham com o setor. A titularidade municipal do saneamento é um dos fatores que contribuem para a complexidade do tema. O acompanhamento federal desses municípios é outro exemplo da falta de coerência com projetos nacionais. Nas cidades acima de 50 mil habitantes o saneamento é apoiado pela Secretaria de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Por outro lado, as demais localidades são atendidas pela Funasa (Fundação Nacional de Saúde), ligada ao Ministério da Saúde. As várias ‘paternidades’ transformam decisões ainda mais confusas e dificultam até mesmo a adoção de medidas para soluções.

O governo do presidente Jair Bolsonaro começa com importantes contribuições, que podem ajudar a mudar esse panorama. A participação dos militares traz otimismo para visão de País a longo prazo. Faz parte das atribuições dos amigos de caserna do presidente a adoção de estratégias e planejamento para atingir objetivos. Por outro lado, precisamos aprofundar a reflexão para o liberalismo exacerbado, que tem apenas o papel de atrair o capital especulativo, capaz de inclusive desestruturar as operadoras privadas atualmente atuando no País. Bolsonaro tem a possibilidade de entrar para a história do País como o dirigente desta Nação que conseguiu dar rumo para o saneamento. Temos certeza que este é o momento de começarmos a construir nova Nação.

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental).