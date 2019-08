Pedro Carvalho, de A Dona do Pedaço, fala como foi gravar cena em que Abel descobre que Britney é trans: -Poucos foram os que conseguiram segurar o choro

23/08/2019 | 10:11



As emoções estão fortes em A Dona do Pedaço! No capítulo da última quinta-feira, dia 22, Abel, personagem de Pedro Carvalho, descobriu que Britney, interpretada por Glamour Garcia, é trans. A cena foi emocionante com os dois chorando de decepção um com o outro. O ator português contou em entrevista à revista GQ sobre como foi gravar a sequência:

- Em meio a mais de 60 pessoas, entre atores, produção e figurantes, poucos foram os que conseguiram segurar o choro enquanto aplaudiam o final da cena.

O galã disse que foi um momento bem emotivo e que a cena acabou tendo uma mudança de direcionamento. Antes a ideia de Walcyr Carrasco, autor da trama, era que Abel tivesse uma reação explosiva com a revelação de Britney, partindo para xingamentos. Pedro explicou que consideraram melhor seguir por um caminho mais emotivo, como foi feito. Ele disse que os dois personagens se amam e por isso devem sentir surpresa e mágoa, entrando assim em um processo de evolução. Mesmo assim, o momento em que o confeiteiro chama a funcionária de Maria da Paz de extraterrestre foi mantido. O português acredita que essa é uma boa direção para a história, pois na vida real não existem contos de fada e ainda acredita que o amor sempre vence no final e torce para que os dois fiquem juntos!

Não é a primeira vez que o ator interpreta um papel assim. Em Ouro Verde, novela portuguesa em exibição pela Band, ele interpretou o vilão Tomás, que se apaixona por um rapaz enquanto ele está no processo de transição para se assumir como trans. Pedro ainda tem no seu portfólio outros personagens mais desafiadores, como um piloto gay, um psicopata, um homem com autismo e alguns galãs. Para ele, é um prazer poder ser um camaleão com os papéis, pois assim o português pode explorara diferentes maneiras de atuar.

Na novela global, Pedro contracena com Glamour Garcia, que é trans, assim como a personagem dela, e conta que a relação dos dois é muito boa:

- Estou super feliz em poder atuar com a Glamour. Ela é muito talentosa e eu admiro demais a sua batalha de vida. Nossa química em cena é a melhor possível e a gente se diverte fazendo os personagens. Soube através de uma pesquisa de audiência que nós dois somos um dos casais preferidos do público, então é gratificante saber que essa parceria está dando certo. Fora do ar, nós estudamos e conversamos muito sobre as cenas.

Ainda tem muita coisa para rolar na novela e Pedro afirma que Abel e Britney se amam mesmo, mas por enquanto eles irão trocar farpas e ignorar um ao outro, pois mesmo se amando, eles estão magoados. O ator revela que a encenação dos dois continuará sendo feita na base da comédia, o que ele considera uma boa ferramenta para levar um assunto tão importante para o público. Agora é só torcer pelo final feliz de Abel e Britney!