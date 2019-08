Confiança do comércio sobe 3,2 pontos em agosto ante julho, para 98,7 pontos

23/08/2019 | 09:31



O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 3,2 pontos na passagem de julho para agosto, o terceiro avanço consecutivo, alcançando 98,7 pontos, informou nesta sexta-feira, 23, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

No índice de médias móveis trimestrais, o indicador subiu 2,4 pontos em agosto, após uma sequência de cinco meses de quedas.

"A alta da confiança em agosto foi decorrente de uma significativa melhora da percepção dos empresários com o ritmo de vendas. Apesar disso, ainda não foi suficiente para superar o patamar do final do ano passado", avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em agosto, houve melhora na confiança em 10 dos 13 segmentos pesquisados. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) subiu 7,1 pontos, para 95,7 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) recuou 0,8 ponto, para 101,8 pontos.

"O resultado sugere continuidade na recuperação do setor, ainda em ritmo lento, mas um pouco melhor do que foi registrado no primeiro semestre do ano. Melhoras mais expressivas ainda dependem da recuperação mais consistente do mercado de trabalho e da confiança dos consumidores", completou Tobler.

A coleta de dados para a edição de agosto da Sondagem do Comércio foi realizada entre os dias 1 e 21 do mês e obteve informações de 859 empresas.