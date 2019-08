Galerias da SP-Foto apostam no novo

23/08/2019 | 08:40



Fotógrafos e colecionadores jovens são algumas das apostas da 13.ª edição da SP-Foto - Feira de Fotografia de São Paulo, que segue em cartaz até domingo, 25.

No evento, é possível conferir trabalhos de fotógrafos consagrados, como Jean Manzon (1915-1990), Helmut Newton (1920-2004) e Sebastião Salgado, mas também de artistas em ascensão, como o sul-africano David Ballam, o paulistano Júlio Bittencourt e o mineiro Lucas Dupin.

De olho no futuro, as galerias também procuram atrair novos colecionadores, que se identificam com o trabalho dessa nova guarda da fotografia.

O galerista Paulo Kassab Jr., da Lume, afirma que acompanhar o trabalho de novos fotógrafos é essencial. "Geralmente, eles estão falando do que é contemporâneo, e a época em que vivemos é muitas vezes diferente da retratada por artistas mais antigos", explica.

Kassab Jr. também destaca um fator econômico. "Para o colecionador, investir em um artista novo não é tão caro. Daqui a um tempo, as obras desse fotógrafo tendem a se valorizar", conta também.

Marcos Amaro, da galeria Kogan Amaro, afirma que fotógrafos jovens têm apelo maior para algumas gerações. "Na faixa etária de 20, 30 anos, é difícil encontrar muita gente que se interesse por arte moderna ou vintage, no caso da fotografia", afirma. "É um olhar que requer uma certa sofisticação, um certo amadurecimento."

Para ele, isso significa que o público vai olhar mais atentamente para a arte contemporânea. "O fotógrafo jovem consegue capturar o zeitgeist e gera uma aproximação, uma identificação com o público."

Compra

Amaro afirma que o colecionismo de fotografia cresceu no Brasil nos últimos anos. "Uma série de fatores contribuiu para que isso acontecesse: eventos como a SP-Foto e a Paraty em Foco, o Clube dos Bandeirantes, a internacionalização de fotógrafos como Sebastião Salgado", explica. Ele aponta ainda a existência de dois tipos de colecionador: o exigente, que compra após muita pesquisa, e o comum, formado por compradores que amam a arte mas ainda não têm background.

A organização da SP-Foto estima que cerca de 20% dos visitantes sejam colecionadores. Há opções para todos os gostos: a partir de R$ 2 mil, por exemplo, é possível levar algumas das fotografias para casa.

Os valores, no entanto, são bastante diversos. Uma foto da série The Last Resort (1982-86), de Martin Parr, custa em torno de R$ 40 mil.

Obras de artistas consagrados internacionalmente podem ultrapassar a casa dos R$ 200 mil. Em algumas galerias, há grande diferença de preços mesmo internamente.

SP-FOTO

JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, tel. 3152-6800. 5ª a sáb., 14h/21h; dom., 14h/20h. Até 25/8

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.