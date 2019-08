Conheça seis bairros turísticos de Santiago

Redação



Com novos voos da Gol, da Latam e da low cost chilena Sky, Santiago, no Chile, está se tornando um dos destinos turísticos mais acessíveis para os brasileiros. Dados recentes da Amadeus apontam um aumento de 55% na busca pela cidade neste inverno, em comparação com a mesma época no ano anterior.

Além de servir de base para passeios em montanhas, vinícolas e centros de esqui, Santiago conta com uma oferta vasta e diversificada de passeios culturais, experiências gastronômicas, parques e praças, ótimas lojas para compras e muito entretenimento em seus diferentes bairros.

Conheça os bairros turísticos de Santiago

Bairro Lastarria

O que fazer

Descobrir a arte, os cafés, os centros culturais e se aventurar pelas ruas de Lastarria é entrar de cabeça na arquitetura típica do século 14, já que ele é um dos bairros mais charmosos de Santiago. Ao decorrer das décadas, casarões e edifícios foram ocupados por bares, adegas, centros culturais, teatros e até hotéis boutique, fazendo o bairro ser considerado por muitos um dos mais charmosos de Santiago.

Tudo isso ganha a companhia de duas grandes áreas verdes em seu entorno: o Parque Florestal, ideal para caminhadas, e o Cerro Santa Luzia, local onde foi fundada a cidade de Santiago, em 1541, por Pedro de Valdívia. É possível subir até o mirante do morro, com vista 360 graus da capital chilena e ainda com as montanhas dos Andes ao fundo.

O bairro também abriga o Centro Cultural Gabriela Mistral, antiga sede do governo chileno. O local conta com uma arquitetura contemporânea e despojada, feita em aço e com detalhes como mosaicos de vidro. Dentro, mostras de arte, dança e apresentações teatrais são as atrações principais. O Museu Artes Visuales completa a lista de opções artísticas.

Bairro Brasil

O que fazer

Inspirado na homônima praça central de seu território – a “Plaza Brasil” -, o bairro Brasil é um dos mais alternativos de Santiago. Assim como em Lastarria, destacam-se os casarões, que até o início do século 20 pertenciam à alta sociedade da capital chilena. Hoje, os edifícios de arquitetura clássica são ocupados por cafeterias, centros culturais, muitos bares e até hostels.

Durante o dia, o ideal é curtir a praça Brasil, que além das palmeiras conta com 22 esculturas coloridas a céu aberto – todas da artista Federica Matta. Uma boa sugestão é se atentar às feiras de rua do bairro, onde é possível encontrar frutas frescas e petiscos para degustar durante a tarde.

Os grafites e pequenos prédios coloridos no entorno complementam o cenário artístico do bairro, enquanto os movimentados cafés e bares que se alojam no térreo de muitos deles dão o toque noturno. Para quem é fã de igrejas, uma opção interessante é conhecer a bela Iglesia de La Preciosa Sangre, de frente à praça Brasil.

Bairro Vitacura (Borde Río)

O que fazer

Nas últimas duas décadas, uma tendência em Santiago tem sido criar centros gastronômicos completos, com uma ampla oferta de restaurantes concentrados em uma só rua, quarteirão ou praça. Como o próprio nome diz, Borde Río (em português, na margem do rio) é um complexo gastronômico no bairro de Vitacura, que fica na borda do Rio Mapocho.

Oferecendo uma vista da sua generosa vegetação durante o dia e muita diversão à noite, o espaço conta com um grande número de restaurantes, pubs, bares e cafés no entorno das águas do Mapocho. A diversidade gastronômica do espaço merece destaque.

Uma alternativa interessante para passeio combinado é o Parque Bicentenário. Ele também fica nas margens do Mapopcho, que é agradável para caminhadas e prática de esportes ao ar livre.

Bairro Itália

O que fazer

Este antigo e tradicional bairro da capital teve um poderoso “boom” nas últimas décadas. Passou de um bairro residencial a um extremamente movimentado centro comercial, com muitas galerias de arte, designers emergentes, cafés charmosos, livrarias, lojas de artesanato e decoração das mais variadas vertentes artísticas.

Tudo isso cria um ar contemporâneo e inovador no local, que contrasta de uma maneira interessante com a arquitetura clássica das construções antigas de suas ruas. Quem visita o bairro encontra um rico circuito de design, cultura e moda, com várias alternativas de lojas de desenhos e decoração, bem como fabricantes de móveis e antiquários – muitos deles expostos na rua.

Bairro Las Condes

O que fazer

Como em todas as grandes capitais, os embaixadores de grandes marcas internacionais e nacionais estão concentrados em um lugar específico da cidade. Em Santiago, eles ficam no bairro de Las Condes, especialmente na luxuosa Alonso de Córdova.

Nesta avenida os viajantes conseguem encontrar marcas reconhecidas de designers europeus, americanos e sul-americanos. Moda, calçados e muito luxo misturam-se com agradáveis bares, cafés e restaurantes.

Bairro Providência

O que fazer

Não é oficialmente o bairro central de Santiago, mas é quase como se fosse. Ali, o turista encontra de tudo: grandes lojas de departamento no Shopping Costanera Center, o Parque de Las Esculturas, que é basicamente um museu à céu aberto, e o Monte San Cristóbal, com uma das melhores vistas panorâmicas de Santiago.

Isso sem falar das centenas de opções gastronômicas do bairro, que conta com inúmeros bares e restaurantes turísticos, como o Giratório, que literalmente “gira” 360 graus dentro do prédio.

Por último, vale visitar o topo do Sky Costanera, maior edifício da América Latina com seus 300 metros de altura, e ver toda a extensão da capital chilena.

