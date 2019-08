Fernanda Lima exibe o barrigão de grávida ao fazer compras de madrugada em São Paulo

23/08/2019 | 08:10



Fernanda Lima não se importou com o frio de São Paulo e foi às compras de madrugada! Na manhã desta sexta-feira, dia 23, a apresentadora compartilhou no Instagram uma foto em que aparece no Ceagesp, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, em meio à diversas plantas. Na legenda, explicou que estava no local às duas da manhã.

Mesmo com diversos casacos para se proteger da noite fria, Fernanda não deixou escondido o barrigão da grávida. À espera de sua primeira menina, que irá se chamar Maria, a apresentadora chamou a atenção dos seguidores ao exibir o barrigão na reta final da gestação.

Que barrigão lindo!, comentou uma seguidora.

Linda, disse outra fã.

Eita, que coragem, disse uma terceira internauta sobre às compras em plena madrugada.

Maria é fruto da relação com o apresentador Rodrigo Hilbert. Os artistas também já são papais dos gêmeos João e Francisco, que estão com 11 anos de idade.