23/08/2019 | 07:02



A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) adiou a decisão sobre a compra da Warner Media pela AT&T no Brasil. O conselheiro Moisés Moreira pediu vista do processo. Em tese, o diretor deve trazer sua posição na reunião de 5 de setembro. Mas a prorrogação pode durar até 120 dias.

O caso ganhou notoriedade pelo lobby de Eduardo Bolsonaro - filho do presidente e "candidato" a embaixador nos EUA - pela aprovação do acordo. No Brasil, a lei não permite que uma operadora também seja dona de canais que produzem conteúdos, como ocorre neste caso. A AT&T é sócia da Sky no Brasil, enquanto a Warner é proprietária de canais como HBO, CNN e TNT.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.