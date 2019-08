SP2 e Karmann Ghia encaram rali em estradas da Alemanha

Nilton Valentim



23/08/2019 | 08:35



Dois carros brasileiros, fabricados no Grande ABC, disputam o Sachsen Classic, rali alemão que reúne modelos esportivos de todo planeta. Dentre os participantes estão um SP2 ano 1974 e um Karmann Ghia. A largada da prova ocorreu ontem e o encerramento será amanhã.

O SP2 é considerado um exemplar verdadeiramente exótico nas ruas da Alemanha – mesmo tendo sido produzidas mais de 11 mil unidades desse modelo. A razão é que o SP2 foi produzido apenas no Brasil.

O Karmann Ghia TC 145 foi outro carro fabricado exclusivamente para o mercado brasileiro: esse cupê hatchback, com quatro lugares e uma grande tampa traseira, foi feito pela Karmann Ghia do Brasil em 1970, na planta de São Bernardo.

Somente automóveis considerados de valor histórico e cultural fabricados antes de 1976, além de modelos selecionados, feitos até 1999, são admitidos nesse rali de regularidade.

A 17ª edição da prova alemã ocorre entre as cidades de Dresden e Leipzig, com cerca de 580 quilômetros. da Redação