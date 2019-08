Rally dos Sertões é aventura sem fronteiras

Nilton Valentim



23/08/2019 | 09:33



Pode existir campo de provas maior que rodar 4.887 quilômetros em oito dias, cruzando seis Estados, com partida no Centro-Oeste do Brasil e chegada na região Nordeste? Junte-se a tudo isso trilhas, buracos, pedras, rios e uma série de outros percalços. É esse o desafio que carros, motos, quadriciclos e UTVs, um 4x4 com dimensões menores que um automóvel de rua, terão de enfrentar durante a 27ª edição do Rally dos Sertões.

A competição terá largada amanhã, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e segue até Aquiraz, no Ceará, passando por seis Estados. É considera uma das mais duras disputas do off-road mundial, colocando em xeque as condições físicas dos pilotos e navegadores e exigindo muito das máquinas.

Nas motos, o mineiro Tunico Maciel é o atual campeão, e ele terá concorrência de seus dois companheiros de equipe Honda, Jean Azevedo (que ganhou em 2017 e soma sete conquistas) e o gaúcho Gregorio Caselani, campeão de 2016. O trio pilota os modelos CRF 450. Motocicleta extremante bruta e que enfrenta todo tipo de terreno.

Nos carros, a disputa é sempre forte. Com destaque para as Mitsubishi L200 e outros veículos importados, alguns vindos da África do Sul, com tecnologia de ponta.

Nos UTVs, uma das sensações é Reinaldo Varela. O experiente piloto paulista tem no currículo o título de campeão do Rali Dakar, o mais duro e disputado do planeta.