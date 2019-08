São Caetano reinaugura unidade de saúde do bairro Prosperidade amanhã

Da Redação



23/08/2019 | 07:00



Depois de passar por revitalização durante nove meses, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Maria Corbeta Segato, no bairro Prosperidade, será reaberta ao público amanhã, às 10h. O equipamento público recebeu R$ 215 mil em investimento e, a partir de segunda-feira, passará a integrar o programa Remédio em Casa, iniciado na cidade nesta semana e que atende pacientes dependentes de medicamentos de uso contínuo com a entrega dos itens nas suas residências.

A obra agregou novos espaços à UBS, como dois consultórios, escovódromo e sala de acolhimento, além de adaptações para acessibilidade dos usuários, climatização (com instalação de ar-condicionado) e adequações na rede lógica para a implantação do prontuário eletrônico. Também foram realizados, entre outros serviços, a revisão das infraestruturas elétrica e hidráulica, pintura e reparos na alvenaria.

A unidade oferece atendimentos em clínica médica, ginecologia, pediatria, odontologia e estratégia de saúde da família. Durante as obras, os atendimentos foram realizados na agência de administração e desenvolvimento do bairro Prosperidade.

Esta é a segunda de nove unidades de saúde que receberam melhorias estruturais da Prefeitura neste ano a ser entregue – a primeira foi a UBS Ivanhoé Esposito, no bairro Barcelona, em julho.

REMÉDIO EM CASA

UBS Maria Corbeta Segato recebeu prontuário eletrônico, que permitirá identificar, além da data de entrega do medicamento no programa Remédio em Casa, a quantidade enviada e por quanto tempo o paciente terá o item.

Os moradores interessados em aderir ao projeto devem cadastrar suas receitas no evento de lançamento do programa – na segunda-feira, às 17h, no Cise (Centro Integrado de Saúde e Educação) da Terceira Idade Benedicto Djalma Castro, na Rua Garça, 323 – ou na UBS Maria Corbeta Segato.

A meta da administração é que o Remédio em Casa contemple 6.000 pacientes cadastrados no Hiperdia (hipertensos e/ou diabéticos) até o fim do ano.