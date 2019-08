Áreas de descarte irregular de lixo têm queda de 18% em 2 anos

Da Redação



23/08/2019 | 07:00



O número de pontos irregulares de descarte de resíduos em Santo André sofreu queda de 18% nos últimos dois anos, conforme o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). Em 2017, a cidade contabilizava 68 áreas, contra 56 hoje. A autarquia considera que o cenário é fruto de trabalho de monitoramento e revitalizações.

Uma das estratégias do Semasa tem sido o combate aos pontos que ficam nas divisas de Santo André com a Zona Leste da Capital, principalmente nos pontilhões que cruzam o Córrego Oratório. Outro diferencial foi a implantação do programa Moeda Verde, que propõe a troca de itens recicláveis por hortifrúti.