Campus de São Bernardo da UFABC terá linha para facilitar acesso a estações

Flávia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



23/08/2019 | 07:00



Em reunião realizada ontem na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), representantes dos estudantes da UFABC (Universidade Federal do ABC) e da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), junto com o deputado estadual de São Bernardo Teonilio Barba (PT), acordaram a criação da linha 148EX, que ligará o campus de São Bernardo da instituição de ensino superior à Avenida Kennedy.

Com isso, alunos poderão fazer integração com as linhas 148 (São Caetano) e 154 (Sacomã), facilitando o acesso às estações de São Caetano, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), e Sacomã, do Metrô. A previsão é a de que o serviço esteja disponível a partir do próximo quadrimestre letivo, que começa em setembro.

“Isso vai ajudar os estudantes, porque dá acesso às principais vias do entorno e melhora a mobilidade e segurança”, explicou Clóvis Girardi, presidente do diretório acadêmico da UFABC São Bernardo.

Outra demanda é a criação de ligação entre os campi de Santo André e São Bernardo, visando aumentar a segurança e otimizar o trajeto. Atualmente, a rota é feita por um ônibus fretado, porém, o veículo tem capacidade para apenas 44 pessoas e não permite o transporte em pé, gerando filas de espera.

Segundo Girardi, a EMTU está aberta à discussão. “Temos algumas etapas para a criação dessa linha, principalmente porque queremos que a universidade banque a tarifa, como é feito pela USP (Universidade de São Paulo)”, explicou. “A EMTU vai elaborar minuta de cooperação nas próximas semanas e, depois, vamos definir o projeto.”

A EMTU afirmou que encaminhará os documentos para oficialização da linha 148EX à Secretaria dos Transportes Metropolitanos com caráter de urgência. A empresa confirmou que estuda a implementação da linha intercampi.