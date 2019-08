Novos ônibus começam a circular hoje em Sto.André

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/08/2019 | 07:00



A Prefeitura de Santo André entregou, na tarde de ontem, 15 novos ônibus que, a partir de hoje, vão integrar a frota de transportes coletivos da cidade. Os veículos integram investimento feito pela Viação Guaianazes – operadora do Consórcio União Santo André – e marcam, além da modernização do sistema, a reformulação do padrão visual dos modelos, inspirado nas obras do artista abstrato Luiz Sacilotto.

Os novos coletivos serão distribuídos nas linhas T15 (Mário Covas – Estação Santo André), T17 (Jardim Alvorada e UniABC – atual Faculdade Anhanguera) e T29 (Vila Suíça e Estação Santo André).

No total, a Viação Guaianazes investiu R$ 12 milhões na aquisição de 30 veículos novos. Os 15 restantes estão em processo de finalização para incorporação à frota até o fim do mês. A renovação do transporte andreense também conta com dez coletivos da Viação Vaz, sendo cinco zero-quilômetro e cinco seminovos – investimento de R$ 14,6 milhões.

O pacote de entrega está incluído em plano de modernização do transporte público municipal. Conforme o prefeito Paulo Serra (PSDB), serão 250 novos carros em operação até 2021. “Estamos empenhados em melhorar o transporte público cada vez mais. Essa frota atenderá capacidade 30% maior do fluxo de passageiros.”

Sócia-proprietária da Viação Guaianazes, Lidiane Fernandes Pinto Soares ressaltou a satisfação do trabalho concluído. “É uma sensação de dever cumprido. Visando o cenário econômico do País, conseguimos esse investimento, que será tão importante para a cidade”, considerou.

Os 30 ônibus comprados pela Guainazes têm chassi Mercedes-Benz, modelo OF 1721 e foram encarroçados na empresa Caio, em Botucatu, Interior paulista, no padrão Apache VIP. Todos os veículos são climatizados e equipados com poltronas estofadas, GPS, tomadas para carregar baterias de celular e elevador externo para facilitar o acesso de passageiros em cadeira de rodas sem comprometer a capacidade do coletivo.

Secretário de Mobilidade Urbana do município, Ajan Marques comentou que os novos coletivos vão melhorar a vida da população. “Vão oferecer mais qualidade e conforto nesta prestação de serviço aos passageiros. É uma modernização dos transportes na cidade.”

Movidos a diesel, os motores dos ônibus zero-quilômetro respeitam o conjunto de normas que visam diminuir a emissão de gases tóxicos na atmosfera, especialmente o NOx (Óxido de Nitrogênio), nocivo à saúde humana e ao meio ambiente. “É motivo de orgulho ver a qualidade dos carros, com o que tem de melhor no mercado”, destacou o prefeito.

O traço geométrico do artista andreense Luiz Sacilotto (1924-2003) inspira o design dos ônibus. Os veículos contam com a figura de beija-flor formado por triângulos nas cores verde, amarela e azul. A branca ainda é a cor predominante.