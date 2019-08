A vila começa a mudar

Quarta-feira, 23 de agosto de 1989 – ano 32, edição 7151

Manchete – Sumiço de 3 milhões de cruzados novos envolve Collor

Empresas – CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) aumenta em 350% seu lucro líquido.

Santo André – Prefeitura vai transformar as ruas Elisa Flaquer, Primeiro de Maio e Monte Casseros em mais três calçadões, seguindo o exemplo da Coronel Oliveira Lima.

De Rodas Para o Ar – A Kombi desviou de um monte de areia na Avenida dos Estados, em São Caetano, e chocou-se com um caminhão, sendo jogada dentro do Tamanduateí. O acidente não teve vítimas, mas rendeu uma bela foto de primeira página.

Em 23 de agosto de...

1919 – Repercute o crime do casal Quaglia, na Estrada Velha do Mar, em São Bernardo. Os jornais abrem grandes espaços, focalizando as vítimas: os italianos Ignacio Quaglia e Regina Rustichelli. E destacam como principal suspeito o funcionário do restaurante Adriano de Almeida, que estava foragido. Nome do restaurante: ‘Asti in Brasile’.

1974 – Instalado o Fórum Ministro Raphael de Barros Monteiro, em Santo André.

Hoje

- Dia dos Artistas - Dia do Aviador Naval - Dia da Intendência da Aeronáutica

Santos do dia