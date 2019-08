Leandro Hassum fala de emagrecimento, mas dispara: - A cabeça de gordo é pro resto da vida

22/08/2019 | 18:11



Leandro Hassum é o convidado da noite desta quinta-feira, dia 22, de um programa do SBT. Em entrevista, Hassum dá uma palinha de como será seu novo programa para o TNT, o Tá Pago, após mais de 20 anos de TV Globo. Além disso, ele também comentou sobre os estereótipos que criaram sobre seu peso. Eita!

Seu programa, que tem estreia no dia 27 de agosto, e terá 15 episódios em sua primeira temporada, contará vários bate-papos com entrevistados especiais em uma mesa de restaurante - por isso o nome.

- É super bacana, um papo super astral. Eu evito polêmicas, conta Hassum.

Quando questionado sobre o que ele pensa das pessoas que dizem que ele era mais engraçado antes de emagrecer, ele se abre:

- As pessoas que querem mudar mas não têm coragem falam: não aceito. Se a minha comédia estivesse em um pedaço de carne eu falaria para irem na porta de um açougue e ficarem rindo de uma picanha.

Ainda sobre sua saúde, Leandro disse que procura malhar, comer bem e tomar vitaminas. Para ele, os exercícios são atividades vitais, mas apesar dessa mudança de hábito, a cabeça de gordo é pro resto da vida.

Hassum também comenta sobre a estreia do seu novo filme O Amor Dá Trabalho:

- Tenho esse humor mais físico, pastelão, caricato, que logicamente vem da escola do Jerry Lewis. E complementa. Faço filme para o público rir. Se o crítico gostar, legal. O público que critica o nosso tipo de comédia tem que tirar da cabeça os filmes que eles gostam. Volto ao popular: quem for ver um filme do Hassum não vai ser traído, eu vou entregar um filme do Hassum. Não espere outra coisa.