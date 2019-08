Léo Picon, Hana Khalil e mais entram para elenco de De Férias Com o Ex Brasil: Celebs

22/08/2019 | 18:10



Pela primeira vez na história do De Férias Com o Ex Brasil, o reality show da MTV trará pessoas famosas no elenco! Pois é, o programa, que ganhou o nome de De Férias Com o Ex Brasil: Celebs, terá a presença de celebridades como MC Rebecca, Léo Picon, Hana Khalil, Túlio Rocha, Cinthia Cruz, Fábio Beltrão, Rafaela Porto e Flávio Nakagima.

Além deles, Stefani Bays, Any Borges, Gui Araújo e Lipe Ribeiro, que são veteranos já do reality, também farão parte deste elenco inicial, da atração que ainda não tem data prevista, mas estreará em outubro.

Outra grande novidade é o anúncio de Pabllo Vittar e Vitor Kley realizando participações musicais ao longo da temporada!

Lembrando que esses 12 participantes, confinados em uma casa em Trancoso, na Bahia, ficam à espera de seus respectivos ex. E aí, quem será que virá, para a situação pegar fogo?