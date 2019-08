Miley Cyrus manda a real sobre término com Liam Hemsworth: Me recuso a admitir que terminou por traição

22/08/2019 | 17:11



Miley Cyrus fez um baita desabafo em seu Twitter na tarde desta quinta-feira, dia 22, sobre o fim de seu casamento com Liam Hemsworth. A cantora foi sincera e falou sobre o motivo do fim do relacionamento, garantindo que não houve traição de nenhuma das partes. Miley ainda abriu o seu coração ao citar muitas atitudes erradas feitas no passado, tudo para mostrar que amadureceu bastante e que realmente amava - e ainda ama - o ex-marido. Acompanhe abaixo:

Eu consigo aceitar que a vida que escolhi significa que eu deva viver completamente aberta e transparente com meus fãs que eu amo e com o público, 100% do tempo. O que eu não posso aceitar é ser dito que estou mentindo para encobrir um crime que não cometi. Não tenho nada a esconder. Não é nenhum segredo que eu ia à festas na minha adolescência e início dos meus 20 anos de idade. Eu não só fumei, mas advoguei em favor da maconha, eu experimentei drogas, a minha maior música até hoje é sobre dançar sob efeito de substâncias e cheirar droga no banheiro. Eu ferrei com tudo e traí pessoas com quem me relacionei quando eu era jovem. Eu perdi um enorme acordo no Walmart aos 17 anos por fumar em um bong. Fui expulsa de um hotel na Transilvânia por comprar um bolo de pênis para Liam no aniversário dele e lambê-lo. Eu balancei em uma bola de demolição nua. Há provavelmente mais nudes de mim na internet do que talvez qualquer mulher na história, admitiu a cantora.

Mas a verdade é que, uma vez que Liam e eu nos reconciliamos, eu quis isso, e eu estava comprometida. Não há segredos para descobrir aqui. Eu aprendi com todas as experiências da minha vida. Eu não sou perfeita, eu não quero ser, é chato. Eu cresci na frente de vocês, mas a linha de fundo é, eu cresci. Eu posso admitir muitas coisas, mas me recuso a admitir que meu casamento acabou por traição. Liam e eu estamos juntos há uma década. Eu já disse isso antes e continua verdade, eu amo Liam e sempre amarei. MAS, neste momento, tive que tomar uma decisão saudável para deixar uma vida anterior para trás. Eu estou mais saudável e feliz do que estive em muito tempo. Você pode dizer que eu sou louca, que fumo maconha, que sou uma caipira de boca suja, mas eu não sou mentirosa. Tenho orgulho de dizer que estou simplesmente em um lugar diferente de onde eu estava quando era mais jovem, finalizou.

Corajosa, não é? Mas as notícias sobre o fim da relação não acabam por aí. Uma fonte contou ao site norte-americano People que Miley precisava mudar a sua personalidade para estar com Liam, e que isso não estava fazendo bem à ela.

- Ela chegou ao ponto em que não queria se segurar sobre quem ela é. Ela quer ser fiel a si mesma. Estar com Liam, isso simplesmente não era possível. Para eles serem felizes, ela teve que mudar muito como pessoa. Ela sabe que não estar com Liam a fará mais feliz a longo prazo.

Apesar de ter feito a decisão que considera ser a certa, Miley se surpreendeu com a rapidez de Liam em entrar com os papéis do divórcio.

- Ela não esperava e está um pouco decepcionada, mas ela ainda está bem e obviamente também seguiu em frente. O que ela e Liam tiveram por muito tempo foi muito especial. É difícil para ela pensar que ela nunca mais terá isso novamente com Liam. Há tantas coisas que ela ama nele.

Que pena, não é?

Presente estranho

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter, que vivem uma amizade colorida, surpreenderam Brody Jenner, ex de Kaitlynn, com um presente um pouco estranho. Nas redes sociais, o filho de Caitlyn Jenner e Linda Thompson exibiu um buquê que recebeu das duas, além de uma caixa com diversos produtos diferentes. Acontece que todos esses presentinhos eram feitos de uma única coisa: maconha.

- Miley e Kaitlynn, vocês realmente se superaram com esse. Vocês conhecem a minha empresa favorita de todos os tempos. Tem o cartão de aniversário, preso ao buquê de ervas daninhas. Vejam isso!, falou Brody nos Stories.

Curioso, hein?