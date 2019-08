Scarpa diz estar na sua melhor fase no Palmeiras e recorda golaço contra o Grêmio

22/08/2019 | 16:49



O momento do meia Gustavo Scarpa no Palmeiras é só de alegria. Artilheiro do time na temporada de 2019 com 10 gols marcados, sendo seis só na Copa Libertadores, o jogador diz estar em seu melhor momento no clube alviverde e tem se mostrado decisivo nos jogos mais importantes. Como na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na última terça-feira, em Porto Alegre, pela rodada da ida das quartas de final da competição continental, quando fez um belo gol de fora da área.

"Acredito que é o meu melhor momento no Palmeiras, estou tendo uma sequência legal agora. Espero conseguir melhorar ainda mais, não tem tempo para acomodar. Espero melhorar os meus números e os do Palmeiras também", declarou o palmeirense, que é um dos artilheiros da Libertadores - os outros são Marco Ruben, do Athletico-PR, e Adrián Martínez, do Libertad -, recordando o gol contra os gaúchos.

"Foi um chute bonito, um lance maneiro. Eu treino bastante, não somente jogada de falta, mas recebendo a bola, cortando para o lado e chutando. Eu sabia que o goleiro teria dificuldades devido à força do chute. Fiquei bastante feliz, foi bem bonito", disse Gustavo Scarpa em entrevista coletiva nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, em São Paulo.

O meia, contudo, ressaltou que pretende evoluir ainda mais até o final desta temporada. "Esses números no meio da temporada motivam, mas não significa muito porque o ano ainda não terminou. Quero ajudar o Palmeiras a conquistar títulos. Claro que é muito gratificante quando o ano acaba e você vê esses números, mas não dá para ficar pensando nisso. O Palmeiras tem um elenco qualificado, então, se você vai mal em um jogo, você perde o lugar", comentou.

"O professor tem muitas opções em todas as posições, então não me preocupo se serei considerado titular ou não. Até porque às vezes quem não é considerado titular acaba jogando um Brasileirão, que é um importante campeonato. Eu procuro sempre ajudar, esse é o meu pensamento", afirmou Gustavo Scarpa.

De folga no Campeonato Brasileiro - o duelo contra o Fluminense, em São Paulo, que seria neste domingo foi adiado para 10 de setembro -, o próximo compromisso do Palmeiras é justamente o jogo de volta contra o Grêmio, na terça-feira, no estádio do Pacaembu. O meia pediu muita atenção para obter a vaga nas semifinais da Libertadores.

"A vantagem é grande até começar o jogo, temos de ter cuidado porque é uma equipe extremamente qualificada. Não podemos ser hipócritas de falar que não foi um bom resultado porque foi um bom resultado, mas temos de ter cuidado e procurar manter essa vantagem para conseguir a classificação", finalizou.