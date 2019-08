Do Dgabc.com.br



22/08/2019 | 16:42



Ventos de quadrante sul continuarão a influenciar o tempo nesta sexta-feira no Grande ABC. O dia será de céu nublado e com chances de chuva fraca e isolada a qualquer momento. As temperaturas seguirão baixas e estáveis em comparação com os últimos dias, com mínima prevista de 14°C e máxima de 19°C. A partir de sábado a tendência é de redução gradativa da nebulosidade e ligeiro aumento nas temperaturas máximas.