Luana Piovani se declara para affair com música do filme As Branquelas

22/08/2019 | 16:11



Luana Piovani já tem uma música para usar em seu relacionamento com o novo affair, o jogador de basquete Ofek Malka! No Instagram, a apresentadora postou uma foto que chamou a atenção do bofe, que comentou um trecho da canção A Thousand Miles, de Vanessa Carlton, famosa por ter aparecido no filme As Branquelas.

Thousands miles just to see you [Mil milhas só para te ver, em português], escreveu o atleta.

Luana respondeu com o trecho final da música.

If I could just see you, if I could just hold you... tonight [Se eu pudesse apenas te ver, se eu pudesse apenas te abraçar... esta noite, em português].

Demais, né? Nas redes sociais, a apresentadora ainda falou sobre a diferença de idade entre ela e Ofek. Segundo informações da IstoÉ, Luana tem 42 anos de idade, e é quase 20 anos mais velha que o boy, que tem 23 anos. Uma internauta, então, alfinetou a artista, lembrando-a de seu casamento com Pedro Scooby, com quem ela também possuía uma diferença de idade.

Não aprendeu nada com o primeiro? Pegando um mais novo ainda? Tomara que não seja imaturo igual ao outro, escreveu a fã.

Ele que me pegou, frô. E eu tô namorando, não vou casar e ter filho, não, que esse sonho eu já matei. Agora é namorar até morrer, rebateu Luana.

