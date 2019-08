Prefeitura de São Caetano reinaugura UBS do Bairro Prosperidade

Do Dgabc.com.br



22/08/2019 | 15:38



A Prefeitura de São Caetano reinaugura neste sábado (24), às 10h, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Maria Corbeta Segato (Avenida Prosperidade, 671, Bairro Prosperidade). A revitalização marca o início do Programa Remédio em Casa no bairro.



A obra agregou novos espaços à UBS, como dois novos consultórios, escovódromo e sala de acolhimento, além de adaptações para plena acessibilidade, climatização (com instalação de ar-condicionado) e adequações na rede lógica para a implantação do prontuário eletrônico. Também foram realizados, entre outros serviços, a revisão das infraestruturas elétrica e hidráulica, pintura e reparos na alvenaria. O investimento foi de R$ 215 mil.



Esta é a segunda de nove unidades de Saúde revitalizadas pela Prefeitura neste ano a ser entregue (a primeira foi a UBS Ivanhoé Esposito, no Bairro Barcelona, em julho). A UBS Maria Corbeta Segato oferece atendimentos em Clínica Médica, Ginecologia, Pediatria, Odontologia e Estratégia Saúde da Família. Durante as obras, o funcionamento foi transferido para a Agência de Desenvolvimento do Bairro Prosperidade, na Avenida Prosperidade, 441.



REMÉDIO EM CASA

Com a reinauguração da UBS, a Prefeitura iniciará o Programa Remédio em Casa no Bairro Prosperidade. O evento de lançamento será na segunda-feira (26/8), às 17h, no CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação) da Terceira Idade Benedicto Djalma Castro (Rua Garça, 323).

O Programa será levado para toda a cidade gradativamente, contemplando, inicialmente, 6 mil pacientes que precisam de medicamentos de uso contínuo cadastrados no Hiperdia (hipertensos e/ou diabéticos).



O prontuário eletrônico permitirá identificar, além da data de entrega do medicamento, a quantidade enviada e por quanto tempo o paciente terá o remédio. Desta forma, quando estiver para acabar, o usuário receberá mais, sem a necessidade de solicitação. A entrega em casa será feita por quatro motos identificadas do Programa.



Para a adesão ao Remédio em Casa, os moradores do Bairro Prosperidade devem cadastrar suas receitas no evento de lançamento do Programa ou posteriormente, na UBS Maria Corbeta Segato.