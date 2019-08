Depois de 15 anos, Barão Vermelho lança disco de inéditas

Da Redação



23/08/2019 | 07:22



A banda Barão Vermelho tem muita história para contar. Tanto que, mesmo após 15 anos sem lançar um disco de inéditas, apresentou ontem para os fãs o Viva, o 18º álbum do grupo e o primeiro sem a voz de Roberto Frejat.

O vocalista da vez é Rodrigo Suricato, que também assume a guitarra. “Mais do que o som, o Barão tem uma voz própria, agora pela garganta do Suricato”, destaca o baterista Guto Goffi, que fundou o Barão com Maurício Barros, em 1981. “Nada mais rock’n’roll do que seguir, mesmo depois da saída de nomes como Cazuza e Frejat”, diz Suricato, que também assina diversas composições do álbum.

O grupo não gravava um disco de inéditas desde 2004. Viva abre com a faixa Eu Nunca Estou Só, com raízes no blues, que sempre orientou a banda. Tanto essa como as demais canções do álbum transbordam identidade e provocação.