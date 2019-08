Regent Seven Seas Cruises anuncia espetáculos teatrais de seu novo navio

Redação



28/08/2019 | 18:18

A Regent Seven Seas Cruises divulgou detalhes das cinco novas apresentações teatrais que serão exibidas no Seven Seas Splendor, cruzeiro de luxo que será lançado em fevereiro de 2020. Essas produções musicais aguardam os convidados na temporada inaugural do navio.

Espetáculos do Regent Seven Seas Cruises

Bohemian Soul

Conta a história de um grupo de viajantes corajosos que seguem rumo ao sol, reunindo vários estilos musicais, dança e cultura ao longo de sua jornada. Enquanto levantam suas barracas em Paris, o jovem prefeito da cidade se vê atraído por uma misteriosa garota boêmia e pelo chamado da estrada aberta. O Bohemian Soul destaca uma variedade eclética de estilos de música e dança, que convidam o público a acompanhar esta incrível jornada.

Diamond Run

Apresenta um homem misterioso que cruza o mundo em busca de um diamante azul de valor inestimável. Este thriller de espionagem conta com canções de Madonna, Tina Turner, Duran Duran, Shirley Bassey e outros cantores famosos.

Crossroads

A meio caminho entre Nashville e Los Angeles fica o “Crossroads Warehouse”, local de uma batalha entre os fãs do rock e do country. Este conflito é sobre a música enquanto estes dois grupos duelam apresentando os maiores sucessos de cada estilo.

Boogie Wonderland

É a estação de rádio mais popular de Nova York que está celebrando o Disco Day! O DJ anuncia uma festa extravagante e um concurso de moda que acontecerá em apenas uma noite na boate mais badalada de Nova York. Enquanto isso, quatro amigos percorrem a cidade dançando e cantando as músicas da era disco.

Divos e Divas

Celebrando os melhores vocalistas masculinos e femininos das últimas sete décadas, os hits são apresentados pelo Regent Production Cast e Regent Signature Orchestra. A noite apresenta uma lista de músicas favoritas dos repertórios de alguns dos maiores cantores de todos os tempos.

As apresentações são realizadas todas as noites no Constellation Theatre, teatro que ocupa dois decks do Seven Seas Splendor. Localizado nos andares 4 e 5, o local oferece banquetas e cadeiras confortáveis. O andar superior reflete as melhorias realizadas no Seven Seas Explorer, com painéis de vidro que circundam o convés superior e com menos assentos no nível superior, que garantem uma visão mais clara para todos os expectadores.

