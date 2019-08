Kiko Loureiro apresenta muito rock no palco do Sesc Santo André

Da Redação



23/08/2019 | 07:07



Um dos maiores guitarristas brasileiros da atualidade mostra talento na região. Entre hoje (às 21h) e amanhã (às 20h), Kiko Loureiro sobe ao palco do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302) com muito rock na bagagem de seus mais de 25 anos de carreira.

Aos 47 anos, o carioca tem nome de respeito no cenário roqueiro mundial, principalmente entre o heavy metal e suas derivações. Foi integrante da banda brasileira Angra por duas décadas, até ser convocado para se juntar ao Megadeth, onde está desde 2015. Discos solos também marcam a trajetória. É toda essa experiência que ele coloca no projeto Kiko Loureiro Trio, ao lado do contrabaixista Felipe Andreoli e do baterista Bruno Valverde, ambos da atual formação do Angra.

Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 20, sendo possível encontrar entradas na bilheteria do local ou pela internet, na rede Sesc (www.sescsp.org.br).