Obituário - 22 de agosto de 2019

Ademir Medici



22/08/2019 | 14:40



SANTO ANDRÉ

Alice da Costa Cordeiro, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Augustinha Souza Amaral, 87. Natural de Jacinto (MG). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Astrogilda Rodrigues Marques, 77. Natural de Timburi (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana Dias Lira de Novais, 70. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 20. Crematório Memorial de Santos (SP).

Angelina Aparecida Aissa Camani, 65. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Jardim São Francisco, em São Paulo (SP). Dia 20, em Santo André. Crematório Vila Alpina



SÃO BERNARDO

Aurora Darin Stefano, 93. Natural de Cajobi (SP). Residia na Vila Sofia, em São Paulo (SP). Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Antenor Satin, 92. Natural de Mogi Guaçu (SP). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Nair Lui, 87. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Bela Vista, em São Paulo (SP). Dia 15. Cemitério dee Vila Euclides.

Marina Mayer de Araujo, 79. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Moinho, em São Paulo (SP). Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Toth, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Nelson Marson, 71. Natural de São Bernardo. Residia em Monte Aprazível (SP). Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

José Maria Baldini, 70. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Monumento, em São Paulo (SP). Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Margarete Abdulmacih Guazzelli, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Júlia, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Celso Ramos, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro do Limão, em São Paulo (SP). Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Ivaneide Miranda Dias, 55. Natural de Getulina (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, terça-feira, dia 20 de agosto

Jadir Alves de Souza, 86. Natural de Campestre (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Nair Catelan de Oliveira, 80. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Selma Freitas de Sousa, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

José Petena, 72. Natural de Coroados (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Mafalda Capuan Fullen, 95. Natural de São Caetano. Residia no Centro de Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



DIADEMA

Diadema, terça-feira, dia 19 de agosto

Antonio Pereira de Souza, 67. Natural de Manga (MG). Residia no Jardim Santa Rita. Dia 19. Vale da Paz.

Risodete Gomes da Silva, 65. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia na Vila Gertrudes, em São Paulo (SP). Dia 19, em Diadema. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.

Martins Gomes de Souza, 62. Natural de Areia (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida de Paula, 55. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 19. Vale da Paz.



Diadema, quarta-feira, dia 20 de agosto

Tarcília Antonia Danhone, 87. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 20, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Gomes dos Santos, 81. Natural de Anadia (AL). Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Arcide Zanatta, 81. Natural de Garibaldi (RS). Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Jardim da Colina.

Francisco Alves da Silva, 80. Natural do Estado do Ceará. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Cemitério Lago da Saudade, no Ceará.

Maria Aparecida Carneiro, 71. Natural de Lambari (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Isaquel da Silva, 60. Natural de Araujo (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Tânia da Silva Torres, 55. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Santo André. Dia 20. Cemitério Municipal.



M A U Á

Francisco Justino do Nascimento, 76. Natural de Aguiar (PB). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Maria das Mercedes do Amaral, 70. Natural de Calçado (PE). Residia no bairro São Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 20, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.