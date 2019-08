Personalidades se manifestam sobre desmatamento no Brasil

22/08/2019 | 14:04



A modelo brasileira Gisele Bündchen usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para lamentar as notícias sobre o aumento de queimadas na floresta amazônica. Ela escreveu sobre o papel da floresta amazônica no equilíbrio do clima na Terra. "Não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo na Amazônia. As queimadas crescentes vêm destruindo em dias o que a natureza leva anos, séculos para construir. Eu já estive lá e pude ver de perto como tudo acontece, especialmente como os oportunistas se aproveitam da época das secas para botar a floresta abaixo."

No seu perfil oficial no Instagram, o ator Leonardo DiCaprio republicou uma imagem postada em outra página, com a hastag #regram, que noticiava o ocorrido.

"Aterrorizante pensar que a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, criando 20% do oxigênio da Terra, basicamente os pulmões do mundo, tem pegado fogo e queimando nos últimos 16 dias consecutivos, literalmente sem cobertura da mídia! Por quê?", questiona a publicação de Nick Rose.

A publicação dele foi comentada por outras personalidades como Kim Kardashian, que republicou a foto nos stories do Instagram.

Nos comentários de DiCaprio, Lindsay Lohan questionou: "Como podemos ajudá-los? Ações falam mais do que palavras, meu amigo", escreveu a atriz.

A atriz e apresentadora Fernanda Lima desabafou: "Barbárie ambiental. Até quando?", escreveu na legenda.

