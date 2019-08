Ozzy Osbourne desabafa sobre sua saúde, aos 70 anos de idade: - Tudo desmoronou em mim

22/08/2019 | 13:10



De uns anos para cá, Ozzy Osbourne tem estado com a saúde debilitada. O líder do Black Sabbath, aos 70 anos de idade, já sofreu com a bronquite e, mais recentemente, caiu em casa, teve que operar o pescoço e ainda cancelar o restante de uma turnê que estava realizando ao lado de sua banda. Agora, em entrevista para a Rolling Stone, o músico abriu o jogo sobre sua recuperação, após os recentes acontecimentos:

- Pelos primeiros, digamos, quatro meses, eu estava em absoluta agonia. Eu estava agonizando além de qualquer coisa que eu já tenha experienciado antes em minha vida. Foi horrível. Estou fazendo aulas de fisioterapia e terapia ocupacional, mas o progresso é muito lento. Eles dizem que vai demorar pelo menos um ano. Estou torcendo para estar bem e começar em janeiro [mês em que a nova turnê se inicia]. Estou realmente com os meus dedos cruzados.

Da última vez em que esteve internado no hospital, justamente para operar o pescoço e a coluna, Ozzy passou por dificuldades:

- Não posso descrever para você a sensação de desamparo que tive. Eu tive que usar [um andador] para fazer xixi. Eu tive que ter enfermeiros, dia e noite. Só de estar no hospital já é o suficiente para te deixar louco. Eu agradeço a Deus por não ter ficado paralisado quando sofri o acidente. Eu não estaria aqui agora. Eu teria pulado do telhado - ou caído do telhado, o que seja.

O músico percebe que sua recuperação está mais lenta quando não consegue mais fazer exercícios físicos por muito mais tempo. Antes, ele praticava em uma máquina de elíptico por uma ou duas horas, mas agora só consegue, no máximo, por meia hora. Além disso, Ozzy percebeu que está com coágulos de sangue na perna e que agora o cuidado tem que ser redobrado, para que ele não se machuque:

- É assustador... Dos 40 [anos de idade] para os 70 foi ok e de repente você chega aos 70 e tudo desmoronou em mim.

Além disso, acrescentou:

- Eu não gosto de estar na cama por mais de um dia e tem durado seis meses. Então você pode imaginar como a minha cabeça está agora, disse, informando que tem assistido muitos programas na televisão e até mesmo se tornou viciado em documentários sobre extraterrestres!

Por fim, agradece o apoio de sua esposa, Sharon Osbourne, e seus filhos:

- São em tempos como esse que a família é importante, eu presumo.