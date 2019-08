Fora de forma, Philippe Coutinho não estreia pelo Bayern, sábado, contra Schalke

22/08/2019 | 12:48



Philippe Coutinho não vai estrear na equipe do Bayern de Munique, neste sábado, diante do Schalke 04, em Gelsenkirschen. Apresentado nesta semana, vindo do Barcelona, o meia brasileiro não está em totais condições físicas, segundo o técnico da equipe bávara Niko Kovac.

"Ele não está em condições ideais para atuar 90 minutos. O próprio jogador nos falou e também é nossa impressão", afirmou o treinador croata, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva. "Não vamos correr nenhum tipo de risco. Ele não treina há duas semanas."

Coutinho foi convocado para a partida e sua estreia é esperada com impaciência pelos torcedores, principalmente após o empate da equipe de Munique, por 2 a 2, na Allianz Arena, diante do Hertha Berlin na primeira rodada.

Em compensação, o croata Ivan Perisic, outro reforço contratado neste mês junto à Internazionale de Milão, está em plenas condições e confirmado para fazer sua estreia. "Ivan está no mesmo nível dos demais jogadores, pois atuou em várias partidas de preparação pela Inter", afirmou Kovac. "Pode ser uma opção desde o início."

Sem estrelas como Robben (aposentado) e Ribéry (foi para a Fiorentina), o Bayern de Munique busca o oitavo título consecutivo do Campeonato Alemão e o 30º de sua história. O Nuremberg soma nove taças, enquanto o Borussia Dortmund acumula oito e o Schalke, sete.