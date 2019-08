Family Hub: geladeira Samsung com acesso à internet chega ao Brasil por $ 25 mil

Da Redação



22/08/2019 | 12:18

A Samsung colocará no mercado braisleiro, a partir da metade de setembro, sua geladeira Family Hub. Além de manter os alimentos refrigerados, o grande destaque do eletrodomético é sua conexão com a internet (e o preço sugerido de R$ 25 mil).

A geladeira conta com display touchscreen de 21,5 polegadas, resolução Full HD e um conjunto abrangente de aplicações intuitivas. Ela tem capacidade de 582 litros e dez anos de garantia.

Do ponto de vista tecnológico, a Family Hub permite compartilhar momentos, agenda e notícias com a família, possui informação personalizada para ajudar na rotina do usuário durante o dia e possibilita assistir a série favorita ou até escutar música enquanto prepara a refeição.

Ela ainda permite ver os alimentos que estão na geladeira sem precisar abrir a porta ou mesmo estar perto dela, planejar a próxima lista de compras e acompanhar o vencimento dos alimentos, para que nada seja desperdiçado.

O modelo chega ao mercado com controle de voz Bixby (disponível apenas em inglês). Por meio do sistema, é possível realizar ações com as mãos livres. A tecnologia de identificação de voz diferencia cada membro da família e possibilita cadastrar até seis pessoas diferentes, de modo que possam obter informações personalizadas para as necessidades individuais.

Conexões familiares

A nova tela Family Board funciona como um quadro de avisos digital no qual os membros podem facilmente colocar notas, fotos, e até rabiscar diretamente. Os usuários podem ter uma tela dedicada para compartilhar fotos, mensagens e lembranças em sua geladeira. É possível personalizar suas fotos com diferentes estilos, adicionar anotações manuscritas e adesivos, e até mesmo mudar a cor de fundo para combinar com sua cozinha.

A Family Hub conta com um protetor de tela que pode ser usado para exibir momentos familiares, informações importantes como a previsão do tempo, ou até mesmo obras de arte. Ele também pode ser configurado para se integrar à decoração da cozinha.

Gestão saudável de alimentos

O gerenciamento de alimentos com o Family Hub tem recurso View Inside no smartphone para verificar se precisa de ovos, por exemplo. Ou, ainda, adicionar itens à lista de compras e marcando as datas de vencimento.

Entretenimento

É possível assistir a conteúdo móvel ou programas de TV enquanto cozinha. O aplicativo SmartView pode mostrar a tela do celular (Samsung) ou de qualquer Samsung Smart TV, sem precisar comprar ou instalar software adicional.

Controle dispositivos facilmente

Pode-se usar a voz ou toques simples na tela da geladeir para controlar em tempo real os dispositivos smart e IoT. da casa. É possível ligar e desligar, alterar configurações, coordenar atividades e até limitar o consumo de energia.

Chamadas bluetooth

Com a geladeira, pode-se receber chamadas enquanto cozinha sem precisar segurar o smartphone. Usando a conectividade bluetooth, a geladeira se conecta ao seu aparelho. Com isso, pode-se facilmente atender ou fazer ligações usando apenas a voz.