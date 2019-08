Volkswagen exibe SP2 e Karman Ghia TC em rali na Alemanha

Da Redação, com assessoria



22/08/2019 | 11:48

Evento especial para muitos entusiastas de carros clássicos, o Sachsen Classic — rali destinado a modelos esporte que ocorre na Alemanha — terá na edição deste ano (de 22 a 24 de agosto) a participação de dois modelos brasileiros, os Volkswagen SP2 e Karmann-Ghia TC.

Outros três exclusivos cupês da Volkswagen Classic participarão desta 17ª edição do Sachsen Classic: um Karmann-Ghia Tipo 14 Coupé 1974, na rara cor Amarelo Saturno Metálico além de outros dois modelos arrefecidos a água dos anos 1980: o Scirocco I SL de 1981, em uma edição especial com rodas esportivas de alumínio, defletor dianteiro e adesivos decorativos metálicos, e o Passat B2 CL Formula E. O “E” é uma referência a “economia” e o carro contava com um sistema start-stop para economizar combustível, já em 1983.

Poucos outros ralis de carros antigos atraem tantos espectadores de toda a Alemanha e reúnem uma gama de veículos tão variada quanto o Sachsen Classic. Isso dá ao evento atrativos muito especiais. Somente automóveis considerados de valor histórico e cultural fabricados antes de 1976, além de modelos mais novos, feitos até 1999, são admitidos nesse rali de regularidade.

A região da Saxônia tem uma longa tradição relacionada ao automóvel. Desde a década de 1990, esse estado independente da Alemanha abriga a sede do Grupo Volkswagen, que possui instalações em Zwickau, Chemnitz, Dresden e Leipzig, além da marca Skoda na vizinha República Checa. Por isso, a marca tem dado apoio ao rali Sachsen Classic desde seu início.

A 17ª edição do Rali da Saxônia ocorre entre as cidades de Dresden e Leipzig — um percurso de pouco menos de 580 quilômetros por regiões como a Suíça Saxônica, as Montanhas Minerais e a região dos castelos e reservas naturais da Saxônia.

Foto: Divulgação Volkswagen Karmann-Ghia TC (1970) Foto: Divulgação Volkswagen SP2 (1974) Foto: Divulgação Volkswagen Scirocco I SL (1981) Foto: Divulgação Volkswagen Karmann-Ghia Type 14 Coupé (1974) Foto: Divulgação Volkswagen Passat B2 CL Formula E (1983)