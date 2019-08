Agência oferece até 30% de desconto para circuitos europeus

Redação



22/08/2019 | 11:48

Os circuitos europeus da Abreu, empresa de viagem e turismo, estão em promoção até o dia 25 de agosto. Com a oferta, uma seleção de roteiros terá 30% de desconto para o segundo passageiro em apartamento duplo, As datas de embarque vão até abril de 2020.

São mais de 60 circuitos terrestres em promoção, das categorias Europa primeira classe, Europa para todos e Europa para todos select, somando 265 saídas. Há pacotes para duas pessoas a partir de 1.785 euros. Vale ressaltar que os valores não incluem passagens aéreas.

Entre os destinos em promoção estão países populares, como Portugal, Inglaterra e França. Os menos tradicionais, como Eslovênia, Polônia e Bósnia também integram a lista. Para adquirir um pacote com o desconto, basta ir até uma agência Abreu ou pedir os circuitos em qualquer agência parceira do Brasil.

Circuitos europeus com preço promocional

Divulgação Visita do Papa em Portugal

Portugal com Santiago de Compostela

Duração: 8 noites

Saídas: 27 de setembro, 4 e 11 de outubro, 8 e 22 de novembro e 29 de dezembro de 2019; 10, 24 e 31 de janeiro, 7 e 28 de fevereiro e 13 de março de 2020.

Itinerário: Lisboa, Óbidos, Fátima, Coimbra, Porto, Santiago de Compostela, Braga, Guimarães, Região do Douro, Lamego, Viseu, Serra da Estrela, Castelo Branco e Évora.

Serviços incluídos: Oito noites de hospedagem em hotéis quatro estrelas com café da manhã, oito refeições em restaurantes locais ou hotéis, circuito em ônibus de turismo, traslados de chegada e saída, taxas de hotelaria e serviço, serviço de bagageiros nos hotéis (uma mala por pessoa), acompanhamento do guia em português e espanhol, visitas guiadas às cidades do itinerário, entradas em museus e monumentos, como Igreja dos Jerônimos, Santuário de Fátima, Jardim do Palácio Episcopal e Capela dos Ossos, visita e degustação em uma cave de vinho do Porto.

Divulgação Vista da cidade na República Checa

Europa Central

Duração: 8 noites

Saídas: 27 de setembro, 1º de novembro e 27 de dezembro de 2019; 24 de janeiro, 21 de fevereiro e 6, 20 e 27 de março de 2020.

Itinerário: Viena, Bratislava, Lago Balaton, Budapeste, Praga, Dresden e Berlim.

Serviços incluídos: Oito noites de hospedagem em hotéis quatro estrelas com café da manhã, um almoço em restaurante local, circuito em ônibus de turismo, traslados de chegada e saída, taxas de hotelaria e serviço, serviço de bagageiros nos hotéis (uma mala por pessoa), acompanhamento do guia em português e espanhol, visitas guiadas às cidades do itinerário, entradas em museus e monumentos como Jardins do Palácio de Belvedere, Abadia de Tihany e Igreja do Menino Jesus de Praga.

Divulgação Áustria é opção de turismo para viajantes

Europa Básica

Duração: 9 noites

Saídas: 25 de outubro e 8 e 22 de novembro de 2019; 2 de janeiro, 7 de fevereiro, 2 e 27 de março e 10 de abril de 2020.

Itinerário: Paris, Castelos do Loire, Bordeaux, Madri, Ávila, Salamanca, Coimbra, Fátima e Lisboa.

Serviços incluídos: Nove noites de hospedagem em hotéis quatro estrelas com café da manhã, circuito em ônibus de turismo, traslados de chegada e saída, taxas de hotelaria e serviço, serviço de bagageiros nos hotéis (uma mala por pessoa), acompanhamento do guia em português e espanhol, visitas guiadas às cidades do itinerário, entradas em museus e monumentos como Castelo de Cheverny, Mosteiro de Santa Cruz, Santuário de Fátima e Igreja dos Jerônimos.

