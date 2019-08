Gisele Bündchen, Leonardo DiCaprio e mais famosos se revoltam com as queimadas na Amazônia

22/08/2019 | 11:10



As notícias recentes alarmaram não só os brasileiros, como também gente do mundo inteiro, já que a Amazônia tem estado em evidência na mídia por causa das constantes queimadas. Por causa disso, celebridades usaram a hashtag Reze pela Amazônia e, indignadas, falaram sobre o assunto nas redes sociais, postando fotos impressionantes das queimadas - que aumentaram em 80%, desde 2018.

Leonardo DiCaprio, por exemplo, escreveu o seguinte em seu Instagram:

É aterrorizante pensar que a Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, criando 20% do oxigênio da Terra, basicamente o pulmão do mundo, está pegando fogo e queimando há 16 dias consecutivos, literalmente sem cobertura da mídia! Por quê?, escreveu o ator, que é um grande ativista na causa ambiental.

Já Gisele Bündchen, disse:

Somente quando a última árvore for cortada, o último rio poluído, e o último peixe pescado, as pessoas irão entender que não podemos comer dinheiro, escreveu. A frase é um provérbio indígena e foi publicada pela modelo acompanhada de matérias que divulgam dados sobre a situação na região.