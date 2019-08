Trump diz que Fed coloca EUA em desvantagem contra concorrentes, como a Alemanha

22/08/2019 | 10:12



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) coloca o país em desvantagem em relação a seus concorrentes, citando a Alemanha como exemplo.

"A Alemanha vende Bunds de 30 anos oferecendo juros negativos. Alemanha compete com os EUA. Nosso Fed não nos permite fazer o que temos de fazer. Eles nos colocam em desvantagem contra a nossa concorrência", declarou o líder da Casa Branca, em seu Twitter, referindo-se ao leilão de títulos públicos alemães ocorrido ontem, quando o país registrou a primeira venda da história de Bunds de 30 anos com rendimento médio abaixo de zero.

"Dólar forte, sem inflação", também afirmou o republicano. As declarações do presidente americano vêm um dia depois da publicação da ata da mais recente reunião de política monetária do Fed, ocorrida em 30 e 31 de julho. O documento trouxe a notícia de que a maioria dos dirigentes da instituição vê o corte de juros feito em julho como um "ajuste de meio de ciclo".