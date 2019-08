Dólar inverte para queda e renova mínimas após venda de US$ 550 mi por BC

22/08/2019 | 10:05



O dólar inverteu o sinal para o lado negativo e renovou mínima no mercado doméstico logo após a venda de US$ 550 milhões em leilão no mercado à vista pelo Banco Central.

Como a venda do lote ofertado foi integral neste segundo dia de leilões conjugados de venda à vista com swap reverso, para rolagem de vencimentos de 1º de outubro, o BC não deve realizar a operação com swap tradicional no fim da manhã. No exterior, o índice DXY exibia viés de baixa, de 0,03% há pouco, e em relação a moedas emergentes, o dólar recuava frente o peso argentino (-0,24%), o rublo russo (-0,23%) e o rand sul africano (-0,15%).

Por outro lado, a divisa dos EUA subia diante do dólar australiano (+0,20%), peso chileno (+0,06%), peso mexicano (+0,05%)e lira turca (0,76%).