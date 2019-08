22/08/2019 | 10:00



O superintendente estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) do Estado do Paraná, José Alexandre Ferreira, foi exonerado do cargo, conforme publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 22. Para seu lugar, foi nomeado Robson Gonçalves Sanches.

O Diário Oficial traz ainda a exoneração de Regina Célia de Rezende do cargo de diretora do Departamento de Atenção à Saúde Indígena da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.