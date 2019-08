Contatos com Caracas têm objetivo de remover Maduro do poder, diz Bolton

22/08/2019 | 09:57



A Casa Branca esclareceu ontem que os contatos em um nível muito elevado com o governo de Nicolás Maduro confirmados pelo presidente Donald Trump apontam apenas para a saída do presidente venezuelano do poder.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, disse que as aproximações entre funcionários venezuelanos e dos EUA "pelas costas" de Maduro foram para discutir sua saída e a realização de eleições.

Na terça-feira, Maduro confirmou contatos de seu governo com altos funcionários do governo Trump, dizendo que aconteceram sob sua autorização e para solucionar o conflito entre os países, que romperam relações em janeiro. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.