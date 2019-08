Brotas na primavera: destino é opção para feriado de 7 de setembro

Redação



22/08/2019 | 08:48

Visitar Brotas (SP) na primavera é uma ótima opção para os turistas que querem aproveitar o feriado de 7 de setembro. O Brotas Eco Resort preparou uma programação especial com a temática para a estação mais florida do ano. Os visitantes poderão curtir o Baile das Flores com música ao vivo, caminhadas das frutas, oficina de artes, tirolesa no lago, hidroginástica e muito mais.

Divulgação Stand Up Paddle na piscina natural

Brotas na primavera

Os pacotes de 6 a 8 de setembro partem de R$ 1.755 para o casal, com regime completo de alimentação. Uma criança de até 9 anos, no mesmo apartamento dos pais, ganha cortesia.

Os visitantes ainda ganham um ingresso por apartamento para conhecer a Fundação CEU (Centro de Estudos do Universo), instalada nas dependências do Eco Resort.

Divulgação Parede de escadala no ginásio do Brotas Eco Resort

O que fazer no local

Além de saborear o que há de melhor na culinária típica da fazenda, serão realizados jantares temáticos. No que diz respeito ao lazer, a tradicional equipe de monitores garantirá a diversão tanto para adultos quanto para crianças a partir de quatro anos.

Com estrutura completa, o Brotas Eco Resort possui um parque aquático com cinco piscinas, sendo três climatizadas com toboágua, sauna seca, jacuzzi, piscina natural com tirolesa, caiaque e stand up paddle. Também dá para aproveitar atrações como fazendinha com diversos animais, quadras de futebol, tênis e vôlei, ginásio com paredão de escalada e touro mecânico.

Entre as atividades com a monitoria estão o futebol de sabão, paintball, discoteca, diversas gincanas, concurso de sucos, visita à fazendinha para ordenhar as vacas e conhecer cavalos premiados, carveboard – skate para grama e terra – e outras brincadeiras lúdicas para os pequenos.

Já os adultos podem aproveitar a programação especial, que inclui um tour que passa pelos principais pontos turísticos de Brotas, com visita à Casa da Cachaça, ao Parque dos Saltos e às quedas d’água do Rio Jacaré Pepira. Além disso, fogueira com moda de viola, gincana na piscina, concurso de cerveja, caminhadas, alongamento no bosque, passeio de bike prometem agitar a programação.

Divulgação Um dos toboáguas do Brotas Eco Resort

Atividades para aventureiros

Para os mais aventureiros, o ideal é fechar pacotes avulsos de atividades de ecoturismo, como rafting (R$ 129), duck no rio Jacaré Pepira (R$150), floating (R$ 89), canionismo (R$ 169), mega tirolesa (R$ 115), trilhas (a partir de R$ 89) e quadriciclos (R$ 339). Os preços são por pessoa e podem variar de acordo com a agência prestadora dos serviços.

Pet friendly

Para quem pretende viajar com os pets, a hospedagem não é um problema. O Brotas Eco Resort tem um Dog Park como mais de mil metros quadrados, com duas pistas de agility para cães de todos os portes. O local também abriga seis dog-apartamentos com portões e cadeados, caso os hóspedes queiram deixar o pet em segurança enquanto curtem o parque aquático ou realizam alguma atividade inapropriada para cães.

Durante os feriados, o Eco Resort também disponibiliza gratuitamente um adestrador para cada grupo de 20 cães, com o objetivo de orientar os donos e auxiliar no treinamento dos pets nas pistas de agility.

O hotel cobra uma diária de R$ 50 por pet de pequeno porte, R$ 80 para médio porte e R$ 100 para grande porte. Os cães precisam ser dóceis e é obrigatório o uso de coleira com guia, além da apresentação da carteira de vacinação no check-in.

